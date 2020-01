Neuer Präsident, neues Stadion und die Abrechnung

Ein Jahr nach der Ära von Hubert Nagel zieht SC Austria Lustenau Bilanz und blickt mit wichtigen Themen in die Zukunft

1984 war er Mitbegründer der Grünen in Lustenau, 26 Jahre später möchte er der Austria zur Bundesligareife verhelfen. Denn ab Jänner 2020 geht Bernd Bösch als hauptamtliches Vorstandsmitglied mit den Grün-Weißen in eine neue Zukunft. Der 58-Jährige will moderne Strukturen schaffen: Die Infrastrukturoffensive mit dem Stadion- und Trainingsstättenbau vorantreiben und die finanziellen Voraussetzungen für den geplanten Aufstieg in die Bundesliga realisieren. Bernd Bösch wird sich mit dem Tagesgeschäft beschäftigen. Das neue Wohnzimmer der Austria – das neue Stadion mit dem Trainingscampus im „Schweizer Ried“ soll bald in die Tat umgesetzt werden.