Neuer Postpartner für Altenstadt

Neben der gelben Käsescheibe nun auch das Postlogo.

ALTENSTADT Im April hatte der Post-Partner in Altenstadt seinen Service eingestellt. „Nachdem der bisherige Post-Partner in Altenstadt überraschend und sehr kurzfristig seinen Service eingestellt hat, arbeiten wir bereits an der raschen Nachfolgelösung“, hieß es seitens der Stadt Feldkirch in einer Aussendung. Diese Suche gestaltete sich schwerer als gedacht. Bürgermeister Wolfgang Matt: „Ein Stadtteil mit über 5000 Bürgern benötigt selbstverständlich einen Post-Partner.“ Die Stadt Feldkirch hatte zwischenzeitlich Kontakt mit der Österreichischen Post aufgenommen.

Das Bregenzerwälder Käsehaus Feldkirch in der Kaiserstraße hat sich bereiterklärt diesen Service für die Einwohner zu übernehmen. So kam endlich die Nachricht auf dem gelben Postpapier in die Altenstädtner Haushalte: „Sie können Ihre Briefe, Pakete und Post Express Sendungen aufgeben bzw. abholen.“ Zusätzlich werde der Service mit Bareinzahlung und -auszahlung auf Konten (bis 3000 Euro) sowie Pensionsauszahlung weiterhin erfolgen. Die zwei Damen, die im Käsehaus auch weiterhin in der Bedienung arbeiten, wurden in einem mehrtägigen Einschulungskurs ausgebildet. Der Postservice wird innerhalb der Öffnungszeiten angeboten. ETU