Neuer Pfarrgemeinderat für Weiler

Im altehrwürdigen Pfarrhaus von Weiler wurde am vergangenen Wochenende der neue Pfarrgemeinderat gewählt.

Weiler . Rund 4,3 Millionen Katholiken waren am vergangenen Wochenende aufgerufen, bei den österreichweiten Pfarrgemeinderatswahlen ihre Vertreter in den rund 3.000 Pfarren des Landes zu wählen. Auch in der Pfarrgemeinde Weiler wurde gewählt.

Alle fünf Jahre wird in der Katholischen Kirche der Pfarrgemeinderat gewählt und so bestimmen die Wähler, wer für die nächsten Jahre das Leben in der Pfarre mitgestalten soll. In Weiler wurde am Sonntag mit Livemusik vom “Duo Heimweh” und zünftigem “Weißwurst-Znüne” dieses Ereignis gebührend gefeiert und so konnte das Team des Pfarrgemeinderates am Wahltag einstimmig bestätigt werden. Christine Angerer, Ina Breuss, Gabriela Ender, Jacqueline Haller, Ludwig Mathies, Yvonne Matt und Judith Zortea bilden künftig den Pfarrgemeinderat in Weiler und werden dabei unterstützt von Gemeindeleiter Michael Willam und Vikar Willi Schwärzler.