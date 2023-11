Neuer Österreichischer Reisepass: Das ändert sich jetzt

Wer ab dem 1. Dezember in Österreich einen neuen Reisepass beantragt, bekommt ein Dokument mit neuem Design und vielen zusätzlichen Sicherheitsfeatures.

Achtmal findet sich das Foto des Besitzers im neuen Reisepass, aber nicht immer mit freiem Auge sichtbar. Auch sonst ist jede Menge High-Tech in dem Dokument integriert, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und der Generaldirektor der Staatsdruckerei, Helmut Lackner, am Freitag bei der Präsentation des Passes ausführten. "Die Fälscher sollen es versuchen, sie werden sich am neuen Reisepass die Zähne ausbeißen", sagte Karner.