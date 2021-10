Neuer öffentlich zugänglicher Defibrillator in Brederis

In Rankweil-Brederis gibt es seit Kurzem einen neuen, öffentlich zugänglichen Defibrillator in der Kirchstraße 5.

Mit dem Kauf eines Defibrillators für das Allgemeinwohl wächst das Erste-Hilfe-Notfallversorgungsnetz in Rankweil auf rund 20 öffentlich zugängliche Geräte: Reinhard Metzler hat sein neu erworbenes Gerät an seiner Hausfassade in der Kirchstraße 5 in Brederis angebracht. Es steht für Notfälle zur freien Verfügung. „Die richtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen können über Leben und Tod entscheiden. Wir danken deshalb allen Personen und Firmen, bzw. Institutionen, die ihre Defibrillatoren auch für die Öffentlichkeit zugänglich machen“, verdeutlicht Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall.