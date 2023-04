Neuer Obmann

Die Jahreshauptversammlung des Krankenpflegevereins war gut besucht

Auf dem „Vrzellbänkle“ nahm er neben Heiki Montiperle Platz und plauderte darüber, wie er als gebürtiger Dornbirne überhaupt ins Montafon gekommen ist. Und auch über sein außergewöhnliches Hobby, das U-Bootfahren erzählte der umtriebige Vandanser gerne. „Ich habe das Boot vor vielen Jahren bei einem Bekannten gesehen und mir als wasseraffiner Illwerkler gedacht, das wäre was Tolles, wenn wir mit dem U-Boot die Stauseen und noch vieles mehr befahren könnten.“ Und so restaurierte er in Eigenregie das U-Boot, holte etliche Genehmigungen ein und befuhr neben den Stauseen der Silvretta und des Vermunt auch noch andere Gewässer. Als Neo-Obmann stellte er den Zuhörern auch einen Bericht über das Jahresgeschehen des Vereins vor.

Doch auch die Einsatz- und Arbeitsberichte der verschiedenen Leiter wie dem Case-Management, dem mobilen Hilfsdienst und der Krankenpflege Bereichsleiter waren sehr interessant an diesem Abend. So wurden insgesamt 9276 Stunden im Pflegebereich, 2000 Stunden im Case-Management und 15229 Stunden im Bereich Mobiler Hilfsdienst aufgewendet. Während das Case-Management neben Leiterin Lydia Jordan noch zwei weiter Mitarbeiterinnen hat, sind in der Krankenpflege insgesamt 11 Pfleger angestellt und beim Mobilen Hilfsdienst sind es 45 Helferinnen und drei Tagesbetreuerinnen. In Summe wurden 31.057 Stunden im Verein an Hilfs- und Pflegediensten von den drei Bereichen und den 62 Mitarbeitern geleistet.