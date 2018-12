Neuer Obmann für die Zollwache Vorarlberg

Die Jahreshauptversammlung mit 70-jährigen Jubiläum gefeiert.

FELDKIRCH Heuer feiert der Sportclub Zollwache Vorarlberg sein 70-jähriges Bestehen. So wurden die 203 Mitglieder zur 70. Jahreshauptversammlung, verbunden mit der Jubiläumsveranstaltung am Samstag, 1. Dezember, in die Schattenburg Feldkirch geladen – rund 84 Gäste folgten dieser Einladung.