Neuer Obmann für den RV Dornbirn

Der RV Dornbirn blickte bei der JHV auf ein bewegtes Jahr zurück und präsentierte das neue Vorstands-Team.

Dornbirn. Am Freitag, den 21. Januar 2022, fand die 135. Jahreshauptversammlung des Dornbirner Radfahrerverien 1886 – kurz RV Dornbirn – für das Jahr 2021 statt. Neben der Vorstandswahl wurde ein interessanter Rückblick in den Sparten Radball, Mountainbike und Fit & Fun sowie die Einführung eines innovativen Fanshops präsentiert.

Zu den großen Höhepunkten im Jahr 2021 darf der Traditionsverein die Durchführung des Radball- Weltcups, das erfolgreiche Zanzenberg-Rennen und die Teilnahme der Dornbirner Bikerinnen und Biker an zahlreichen nationalen und internationalen Wettkämpfen inklusive unzähliger Medaillen und Titel zählen. „Wir möchten allerdings betonen, dass jede Wettkampf-Teilnahme, unabhängig von der Platzierung, eine starke Leistung eines jeden einzelnen Sportlers ist. Unser Ziel ist es, jeden, der Freude am Radsport hat, bestmöglich zu unterstützen und fördern“, so Feurstein weiter.

Weiters auf dem Programm stand die Vorstellung des neuen RV Dornbirn Fanshops, in dem Fanartikel im RV Dornbirn Design von Mitgliedern und Fans (Nicht-Mitgliedern) erworben werden können. Ein kleiner Anteil des Betrags kommt der Nachwuchsförderung im Verein zugute. Der RV Dornbirn Fanshop soll in Kürze auf der Vereinshomepage integriert werden, ist jedoch bereits auf https://rv-dornbirn.myspreadshop.at/ online.

Um in Zukunft noch schlagkräftiger und am „Zahn der Zeit“ zu bleiben, wurde der Vorstand in einen operativen und erweiterten Vorstand umstrukturiert. Das RV Dornbirn-Vorstandsteam baut damit in Zukunft verstärkt auf den Input und die Innovationen aus den verschiedenen Sparten. Angela Feurstein hat ihre Funktion als Obfrau niedergelegt. Ihre Nachfolge als Obmann tritt Alexander Bösch nach einer einstimmigen Wahl des neuen Vorstands an. „Wir bedanken uns bei Angela für ihre wertvolle Arbeit als Obfrau und freuen uns auf die weitere enge Zusammenarbeit mit ihr als Teil des Vorstandsteams“, so der Neo-Obmann Alexander Bösch abschließend. (cth)