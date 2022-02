Neuer Obmann für Basilikakonzerte

Der Trägerverein der Rankweiler Basilikakonzerte wählte kürzlich einen neuen Vorsitzenden.

Der neue Obmann bedankte sich dabei bei seiner Vorgängerin Gerda Poppa mit ihrem Team und blickte positiv in die Zukunft. Die wichtigsten Anliegen sieht Anselm Hartmann dabei darin, die Freude an Konzertbesuchen zu erhalten, die Konzertreihe vorsichtig weiterzuentwickeln und mit dem Vorstand gut zusammenzuarbeiten. Dabei starten die Rankweiler Basilikakonzerte nach den schwierigen letzten coronabedingten Monaten optimistisch ins neue Jahr. Am 3. April findet dazu unter dem Titel „Stabat mater dolorosa“ ein Passionskonzert statt und Ende April gastiert das Ensemble Austrian Brass Consort in Rankweil. Bis in den Herbst sind noch weitere Konzerte in der Rankler Basilika terminisiert. MIMA