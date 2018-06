Neuer Nahversorger in Fußach

Lange haben die Fußacher auf diesen Markt gewartet! Seit der Schließung des ehemaligen „Nah&Frisch-Marktes“ ist das Zentrum ohne Lebensmittelmarkt.

Nun hat SPAR direkt bei der Ortseinfahrt einen neuen Markt errichtet. Der moderne Nahversorger bietet auf rund 600 m² alles für den täglichen Einkauf. Herzstück ist die Feinkostabteilung mit TANN-Frischfleisch sowie Wurst, Käse, Brot und Backwaren in Bedienung und Selbstbedienung. Der Schwerpunkt liegt auf einer großen Auswahl an Produkten aus der Region.

Mit dem neuen SPAR-Supermarkt in Fußach ergänzt SPAR sein flächendeckendes Angebot als Vorarlbergs Nahversorger Nummer 1. In der neuen Filiale in der Dorfstraße finden Kundinnen und Kunden ab sofort die bewährte SPAR-Produktpalette. „Wir freuen uns sehr, dass wir in Fußach für unsere Kunden einen neuen, modernen Lebensmittelmarkt errichten konnten. Die Sortimentsvielfalt mit einem starken Fokus auf Qualität, Frische und regionalen Produkten bietet ein perfektes Einkaufserlebnis“, erklärt SPAR-Geschäftsführer Gerhard Ritter.

Nachhaltigkeit ist Standard bei SPAR

Ein neuer Markt ist für SPAR eine hervorragende Gelegenheit, Nachhaltigkeit als Grundkonzept von Anfang an umzusetzen und auf modernste Anlagen zu vertrauen. „Unser Anspruch an Qualität bezieht sich sowohl auf das umfangeiche Sortiment als auch auf die Marktinfrastruktur“, so Ritter. Bei der Beleuchtung setzt man auf hochwertige LED-Lampen. Die moderne Wärmerückgewinnungsanlage recycelt die Abwärme aus den neuen und effizienten Kühlgeräten und senkt so den Energieverbrauch zusätzlich.

Naheliegendes bei SPAR

Regionale Produkte sind in allen SPAR-Märkten Trumpf. Die Bäckerei Hofer in Lustenau und Pepe’s Brotlädele in Lustenau, sowie die INTERSPAR-Bäckerei sorgen gemeinsam mit der hauseigenen Backstation im Geschäft, in der mehrmals täglich frisch aufgebacken wird, für frisches Brot und Gebäck. Käse und Milchprodukte liefern unter anderem die Sennereien aus Schönenbach und Langenegg und natürlich die Vorarlberg Milch in Feldkirch. Frischfleisch in Bedienung und Selbstbedienung mit dem AMA-Qualitäts- und Herkunftsgütesiegel stammt ausschließlich aus Österreich und großteils aus dem TANN-Produktionsbetrieb in Dornbirn, wo auch feinste Wurstwaren täglich frisch erzeugt und ausgeliefert werden.

Extra lange Öffnungszeiten