Neuer Mobilitätsknoten für Egg

Errichtung eines Busbahnhofs auf der neuen Taubenbrücke bis Dezember 2022.

Egg. Mehrere Baustellen prägen derzeit das Zentrum der Marktgemeinde Egg. Neben dem Projekt „Wohnen am Bahnsteig“, sowie dem Innenausbau des Kinderhauses wird derzeit intensiv am Abbruch und Neubau der Taubenbrücke gearbeitet. Auf der neuen, wesentlich breiteren Taubenbrücke wird ein Busterminal entstehen. Die Bauarbeiten sollen bis Dezember 2022 abgeschlossen sein und der neue Mobilitätsknoten in Betrieb gehen können.

Mehrere Projekte sind in Egg gleichzeitig am Laufen oder stehen knapp vor Baubeginn. Auf Gemeindegrund und in zentraler Lage wird das Projekt „Wohnen am Bahnsteig“ mit 16 Wohnungen errichtet. Die Wohnungen werden zukünftig vermietet und sollen keine Anlageobjekte sein. „Wir wollen das Wohnen im Zentrum wieder forcieren“, erläutert Bürgermeister Paul Sutterlüty die Intentionen. Intensiv laufen die Innenausbauarbeiten beim Kinderhaus, das bis September 2022 bezugsfertig sein soll. Und im November wird das Postamt im Ortszentrum abgerissen und soll einem Neubau weichen. Noch in der Warteschleife befindet sich das Business-Hotel am Standort des Gasthauses „Ochsen”. ME