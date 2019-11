Neuer literarischer Verein für Fraxern

„Forum Eschelbach" will das Werk des Schriftstellers pflegen und verbreiten

Fraxern. Die Gründung eines neuen Vereins ist wahrlich nichts Alltägliches für das Kirschendorf Fraxern, wenn die Gründungsmitglieder dann nicht nur aus der Gemeinde selbst sondern etwa aus Nürnberg oder Zürich kommen, muss sich etwas Spezielles dahinter verbergen. Das neue „Forum Eschelbach“ hat als vorrangiges Ziel des Vereins ausgegeben das Lebenswerk des Bonner Schriftstellers Hans Eschelbach (1868 – 1948) aufzuarbeiten, zu pflegen und die Neuauflage seiner insgesamt rund 50 Büchern voranzutreiben. Der Schriftsteller, der in seinen Worten etwa an Gerhard Hauptmann oder Fjodor Dostojewski erinnert, musste nach einem Bombentreffer seine Bonner Heimat verlassen und übersiedelte auf Einladung seines Bekannten und Lehrers Josef Bitsche nach Fraxern in ein Notquartier. Dort unterhielt er zusammen mit seiner Frau weiterhin den „Veritas-Verlag“ und verfasste mit weit über siebzig Jahren sein wohl bedeutendste Werk über den italienischen Künstler Michelangelo Buonarroti. Eschelbach stand seitens des NS – Regimes auf der Liste unerwünschter Autoren, skurrilerweise orderte aber die oberste Heeresleitung und das Rote Kreuz aber gleichzeitig eine dreiviertel Million seiner Bücher. Die letzte Ruhestätte des auch als „Dichter der Armen“ bezeichneten Eschelbach befindet sich im Übrigen in Götzis. Der Verein rund um Obmann Albert Summer plant auch entsprechend die Ausschilderung eines Eschelbachpfades zwischen den beiden Gemeinden, der so dauerhaft an den Autor und Dichter erinnern soll.