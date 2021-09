Neuer Leiter für die Polizeiinspektion Feldkirch

Mit 1. September 2021 wurde Chefinspektor Herbert Steckel zum neuen Leiter der Polizeiinspektion Feldkirch bestellt.

Steckel folgt dem bisherigen Kommandanten Chefinspektor Werner Krainz, der in den Ruhestand wechselte, nach.

41 Jahre Polizeidienst

Chefinspektor Herbert Steckel trat am im August 1980 in die damalige österreichische Bundesgendarmerie ein und sammelte seine ersten dienstlichen Erfahrungen als eingeteilter Beamter auf verschiedenen Gendarmerieposten im Bezirk Bludenz und der Autobahnpolizei Bludenz. In den Jahren 1995/1996 absolvierte er mit Auszeichnung den Grundausbildungslehrgang für dienstführende Wachebeamte und versah danach, nunmehr als dienstführender Beamter bei der Autobahnpolizei Bludenz seinen Dienst.