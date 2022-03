Neuer Landesrat und Gas aus Russland

Landesrat Daniel Zadra und Dr. Quido Salzmann, Leiter Versorgung und Dienstleistung bei der illwerke vkw heute ab 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.

Landesrat Daniel Zadra

Daniel Zadra ist neuer Umwelt- und Mobilitätslandesrat in Vorarlberg. Er wurde vergangene Woche vom Landesvorstand der Vorarlberger Grünen einstimmig beschlossen und am Mittwoch im Landtag angelobt. „Was uns eint, ist sicher das Bemühen, für Vorarlberg das Beste zu wollen“, so Daniel Zadra über Landeshauptmann Markus Wallner im VN-Interview. In welchen Punkten die beiden Regierungsparteien sich trotzdem uneins sind und was ihn von Johannes Rauch unterscheidet, erzählt Daniel Zadra heute in „Vorarlberg LIVE“.