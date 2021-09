Neuer Kindergarten Ried in Koblach eröffnet

Nach mehr als drei Jahren wurde das Projekt "Kindergarten Ried" fertig gestellt. Pünktlich zum neuen Kindergartenjahr können die Kindergartenpädagoginnen und Kinder in die neuen Räumlichkeiten einziehen.

Schritt aus dem Zentrum heraus

Koblach ist eine zersiedelte Gemeinde. Es gibt mehrere Außenbezirke und die "Straßenhäuser" ist eine der größten Parzellen. Mit dem Kindergarten Ried wurde ein ganz bewusster Schritt aus dem Zentrum heraus gesetzt, um auch der Bevölkerung in Randgebieten eine Kinderbtreuung anbieten zu können. Am Standort Straßenhäuser entstand so nicht nur der neue Kindergarten Ried selbst, auch anderweitig nutzbare Räumlichkeiten und der neue öffentliche Spielplatz wurden umgesetzt und am Samstag eröffnet.