Neuer Kapitän und Testspieler bei der VEU Feldkirch

Vor dem Vorbereitungsspiel gegen Riessersee hat sich bei der VEU Feldkirch einiges getan

Keine Sonntagsruhe für die VEU Cracks. Nach dem Freitagsspiel gegen den HC Ajoie kommt am Sonntag mit dem SC Riessersee ein deutscher Traditionsclub zu Besuch.

Der Club aus Garmisch-Partenkirchen spielt in der Oberliga Süd, der dritten Spielklasse Deutschlands. Die Bayern haben im letzten Test den Alps Hockey League Club Pustertal mit 3:2 bezwungen und kreuzen nun im Doppelpack die Schläger mit der VEU. Nach dem Spiel am Sonntag treffen die Mannschaften am kommenden Freitag erneut aufeinander.