Neuer Job: Strache arbeitet jetzt in der Immo-Branche

Seit 22. Mai bezieht Strache laut eigenen Angaben keinen Gehalt mehr von der Partei, mit Ende August werde er sich "wirtschaftlich neu ausrichten".

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat einen neuen Job. Wie er gegenüber der Tageszeitung "Österreich" sagt, wird er mit Ende des Monats in einem "beruflichen Verhältnis" mit einer Firma stehen. Wo er arbeitet, will er aber nicht sagen.

Laut der Tageszeitung allerdings wird der Ex-Parteichef zukünftig für die K.Y.A.T.T. Immobilien Entwicklungs GmbH in Baden in Niederösterreich tätig sein.

Die malaysisch-österreichische Kyatt-Gruppe ist mehrheitlich im Besitz des ehemaligen FPÖ-Parteisekretärs Siegmund Kahlbacher. Unter anderem betreibt die Firmengruppe das Hotel Sacher in Baden, ein Thermenhotel in Lutzmannsburg sowie das Heritage Hotel in Hallstatt. Kahlbacher war auch in die Pleite der Klagenfurter Wörtherseebühne, ein Prestigeprojekt Jörg Haiders, involviert.