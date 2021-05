Neuer Job: Linhart baut jetzt Häuser

Markus Linhart hat zusammen mit dem Bregenzerwälder Bauunternehmer Siegfried Kohler und einem Tiroler Unternehmensberater ein Unternehmen zur Immobilienentwicklung vor allem im Bereich des leistbaren Wohnens gegründet.

Nicht selten kehren Politiker in langjährigen Führungspositionen nach dem Ende ihrer Funktion auf mehr oder weniger sinnvolle (teils eigens für sie geschaffene) Arbeitsplätze in oder im Umfeld der öffentlichen Verwaltung oder in öffentlichkeitsnahen Institutionen zurück. Der Bregenzer Ex-Bürgermeister Markus Linhart (Jg. 1959) hat sich unterdessen für den Gang in die Privatwirtschaft entschieden. Denn Linhart hat zusammen mit zwei Partnern ein Immobilienentwicklungsunternehmen im Bregenzerwald auf die Beine gestellt.