Neuer Hohenweiler Trainer ist ein ehemaliger Spieler

Bereits am letzten Spieltag in diesem Jahr wird der neue Übungsleiter bei den Leiblachtalern coachen.

Der Tabellendreizehnte in der ersten Landesklasse, SC Hohenweiler hat mit Marcel Zangerl (34) einen neuen Trainer geholt. Bei den Leiblachtalern war Wolfgang Praml seit dem Herbstdurchgang nur eine Interimslösung. Bereits im Kellerduell am Samstag um 12.30 Uhr im Heimspiel gegen den Zwölften Au wird Zangerl erstmals auf der Betreuerbank von Hohenweiler Platz nehmen. Er war zuletzt beim Nachbarklub Hörbranz in der zweiten Kampfmannschaft als Übungsleiter tätig. Zuvor schnürte Zangerl viele Saisonen seine Schuhe in Hohenweiler.