Neuer Hirte für Rankweils Schäfchen

Walter Juen (55) wurde offiziell als Pfarrer von Rankweil eingeführt

Rankweil. Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall brachte es bei ihren Worten auf den Punkt. Von „neu“ in Zusammenhang mit der Pfarre Rankweil kann bei Walter Juen definitiv nicht die Rede sein, bereits seit 1995 ist Juen – zuerst als Kaplan – seit 23 Jahren als Wallfahrtsseelsorger in Rankweil tätig. Seit 1.September 2019 ist der gebürtige Schrunser – nach der Pensionierung seines Vorgängers Wilfried Blum – nun offiziell Pfarrer der Pfarren Mariä Heimsuchung und St.Peter von Rankweil. Insgesamt rund 5000 Gläubige fallen in der Marktgemeinde unter die Verantwortung von Juen. Neben seiner Tätigkeit in Rankweil ist der 1993 zum Priester geweihte Juen noch zusammen mit Noby Acharuparambil verantwortlich für die Pfarren Meiningen und Brederis (in solidum wie der exakte kirchenrechtliche Titel lautet), sowie als Offizial Leiter des Diözesangerichts in Feldkirch. Juen wird aufgrund dieser vielfältigen Aufgaben künftig vom neuen Kaplan Paul Niculaesi in seiner Arbeit unterstützt werden.