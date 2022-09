Neuer Glanz in Alter Kirche

Die Alte Kirche in Götzis erstrahlt Innen und Außen wieder in frischem Glanz

©Gemeinde Mäder

In der Alten Kirche in Götzis konnten die Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden.

Götzis. Nach drei Jahren Bauzeit konnte in diesem Sommer die aufwendige Renovierung der Alten Kirche abgeschlossen werden. Über 250 Arbeitsstunden wurden investiert und die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 620.000 Euro.

Dank erfreulichem Spendenaufkommen

Im Frühjahr 2020 starteten die Arbeiten für die Restaurierung der Alten Kirche in Götzis und nach der Trockenlegung des Mauersockels im Außenbereich im Jahr 2020 wurde im vergangenen Jahr der Innenraum der Kirche samt den Fresken restauriert, sowie die Beleuchtung und die Sprechanlage erneuert. Zum Abschluss konnte nun, auch dank des erfreulichen Spendenaufkommens, in den letzten Monaten die Restaurierung mit den Arbeiten an der Fassade, dem Kriegerdenkmal und dem Turm samt Turmuhr abgeschlossen werden.

Spannender als jeder Kriminalroman

So konnten in den vergangenen Jahren auch verschiedene Details an der Alten Kirche freigelegt werden. Dabei war vor allem die Nachfreilegung der Wandmalerei teils spannender als jeder Kriminalroman und brachte ein Ergebnis, welches es wert ist, den Kirchenbesuchern inhaltlich gut vermittelt zu werden. „Der Kirchenraum ist wunderschön geworden, die Lesbarkeit der Fresken hat die Erwartungen übertroffen und auch das Bild vom Heiligen Loy konnte nach mehr als 100 Jahren im Seitenaltar wieder eingebaut werden“, freut sich auch Pfarrer Rainer Büchel über den frischen Glanz. Dazu soll die Alte Kirche mit dem neuen und helleren Farbton der Fassade im Ortsbild von Götzis noch präsenter sein.

Feierlichkeiten zur Fertigstellung