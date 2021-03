Neuer Glanz für St. Kilian

Mit einem Jahr Verspätung finden 2021 die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Koblacher Pfarrkirche statt.

Dabei wurde die jetzige Pfarrkirche in Koblach zwischen 1905 und 1907 im neubarocken Stil errichtet und thront seither über der Gemeinde. Im Jahr 1965 fand die letzte große Innenrenovierung statt und vor rund zehn Jahren wurde die Außenfassade renoviert, sowie der Friedhof und die Infrastruktur erweitert. „Der Zustand der Kirche erfordert nun wieder eine umfangreiche Sanierung. Die Bauarbeiten dazu sollen am 18. April beginnen und am 12. Dezember mit einer Messe mit unserem Diözesanbischof Benno Elbs offiziell beendet werden“, erklärt dazu Walter Ellensohn vom Pfarrkirchenrat.

Die Sanierungsarbeiten starten in der dritten Aprilwoche, wobei ein großes Unterfangen die Umgestaltung des Chorraumes wird. Dabei wird der Altar verkleinert und mehr Richtung Kirchenschiff platziert. In weiterer Folge wird der Ambo in die Nähe des Altares gerückt und der Tabernakel seitlich an der Turmwand angebracht. „Damit erreichen wir auch eine Verbesserung der liturgischen Formen“, so Pfarrer Romeo Pal. In weiterer Folge wird auch die Stufenanlage vor dem Altar umgebaut und die Abstände zwischen den Bankreihen vor dem Kreuzgang werden vergrößert.