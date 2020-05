Neuer Glanz für Röthner Kirche

In dieser Woche starten die Arbeiten für die Sanierung und Reinigung des Innenraums der Kirche zum heiligen St. Martin.

In Zusammenarbeit mit mit dem Bundesdenkmalamt und dem Diözesanbauamt wurden dazu in den letzten Wochen und Monaten die Arbeiten für die Sanierung und Reinigung geplant. In dieser Woche wird nun der Innenraum eingerüstet, kommende Woche starten die Reinigungs- und Malerarbeiten. Neben der Bearbeitung der Innenflächen sind auch die Verbesserung der Lautsprecheranlage und die Erneuerung der Heizungssteuerung vorgesehen. „Unser Ziel ist, dass der Innenraum der Kirche mit Schulbeginn 2020/21 wieder in neuem Glanz erstrahlt“, erklärt dazu Projektleiter Alt-Bürgermeister Norbert Mähr. Während der gesamten Bauzeit werden alle Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen, sowie auch die Jahrtags- und Begräbnismessen in der Pfarrkirche Weiler stattfinden. Die Gottesdienste im VorderlandHus werden wie gewohnt jeden Donnerstag um 9 Uhr abgehalten. „Für die gesamten Arbeiten rechnen wir mit Kosten von rund 100.000 Euro und mit finanzieller Unterstützung von Bund, Land, Gemeinde und Diözese“, so Norbert Mähr abschließend. MIMA