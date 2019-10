Neuer Glanz für das Kircheninventar der Pfarrkirche Franz Xaver in Lochau

Lochau. Im Rahmen eines Sonderprojektes laufen derzeit umfassende Restaurierungs- und Reinigungsarbeiten des denkmalgeschützten wertvollen Kircheninventars der Lochauer Pfarrkirche Franz Xaver. Ende Oktober sollen diese abgeschlossen sein.

Im Sommer wurde der erste Teil der Arbeiten durchgeführt. Im Mittelpunkt stand hier die der Pfarre gehörende Hl. Antonius-Statue, welche nach rund 50-jähriger Aufbewahrung im diözesanen Kirchendepot, nach einer gründlichen Reinigung und Restaurierung durch Restaurateurin Nicole Mayer, in die Heimatkirche zurückgeholt wurde. Nun hat der Hl. Antonius seit dem 7. Juli auf einem eigens gefertigten Sockel mit „Kässele“ neben der Figur des Kirchenpatrons Franz Xaver ihren neuen Standort gefunden. Auch alle 14 holzgeschnitzten Kreuzwegstationen wurden im Atelier der Restaurateurin gereinigt, Beschädigungen wurden ausgebessert.

Am 7. Oktober startete man mit der zweiten Reinigungs- und Renovierungsphase. Dazu gehört der Hochaltar mit allen Figuren und dem vergoldeten Zierrat. Auch das wunderbare große Kruzifix an der rechten sowie die aus dem 17. Jahrhundert stammende Marienstatue an der linken Vorderfront des Kirchenschiffes werden restauriert. Weiters werden die Figur des Kirchenpatrons Franz Xaver sowie die Figur des Auferstandenen einer gründlichen Reinigung von Staub, Ruß, Insektenschmutz und Holzwurmbefall unterzogen.