Neuer Glanz für Alte Kirche

Im Frühjahr startete die zweite Etappe für die Restaurierung der Alten Kirche in Götzis.

Götzis. Die Alte Kirche in Götzis ist das älteste Gebäude in der Marktgemeinde und das Fundament eines Turmes aus dem Jahr 1340, welches bei Grabungen freigesetzt wurde, weist auf die langjährige Geschichte des Gotteshauses hin. Seit der letzten Renovierung im Jahr 1979 hat im Laufe der Jahre die Feuchtigkeit deutliche Schäden am Mauerwerk und im Kircheninneren verursacht und eine weitere Sanierung war unausweichlich.