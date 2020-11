Neuer Glanz für Alte Kirche

Für die Renovierung und Restaurierung der Alten Kirche in Götzis werden weitere Paten gesucht.

Ob die Nackten im Himmel, den flotten Jüngling oder eine heiße Szene aus der Hölle – die Möglichkeiten für eine Patenschaft in der Alten Kirche in Götzis sind groß. Als Gota oder Göte der wertvollen Fresken kann Jeder mithelfen, die Alte Kirche wieder auf Vordermann zu bringen und das unschätzbare Kulturerbe zu retten. So hat von den Emporenheiligen auch König David bereits einen Göte gefunden und damit konnten in einer ersten Spendenaktion bereits rund 100.000 Euro gesammelt werden.

Vor kurzem konnte nun die erste Restaurierungsetappe an der Alten Kirche in Götzis abgeschlossen werden und so wurde in den letzten Monaten das Mauerwerk im Außenbereich trocken gelegt und der Putz im Bereich des Sockels erneuert. Diese Arbeiten waren dabei vor allem notwendig, da ansonsten die schönen Bilder im Innenraum auf Dauer kaputtgegangen wären. Im Frühjahr startet die zweite Bauetappe in welcher der innere Sockel erneuert werden soll, die Fresken renoviert werden und auch eine neue Beleuchtung wird es geben. Die Kosten für die zweite Sanierungsetappe werden mit rund 345.000 Euro beziffert. Die dritte und letzte Etappe sieht dann die Renovierung der Fassade und der Fenster vor. MIMA