Neuer Geschäftsführer für OJA Dornbirn

Stefan Rainer tritt mit 1. März die Nachfolge von Martin Hagen an.

Bürgermeisterin Andrea Kaufmann gratulierte zur Bestellung und dankte dem scheidenden Geschäftsführer Martin Hagen, der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Kurt Nachbaur mit 31. Oktober 2023 in den Ruhestand geht, für ihre langjährige Arbeit. „Ich freue mich, dass mit Stefan Rainer ein geeigneter Nachfolger gefunden werden konnte. Die Offene Jugendarbeit hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Ort für junge Menschen entwickelt und blicken mit Vorfreude darauf, die kommenden Herausforderungen gemeinsam zu meistern“, so Kaufmann.

Stefan Rainer wurde 1981 geboren und lebt in Feldkirch. Als Programmleiter war er beim Verein Aktion Mitarbeit, besser bekannt unter okay.zusammenleben, in Dornbirn für die Sprachkompetenztrainings in Vorarlberg verantwortlich. Dazu gehörte strategische Planung, finanzielle, personelle und die inhaltliche Verantwortung. Er studierte an der Universität Klagenfurt Businessmanagement mit Schwerpunkt Marketing und Controlling und hat das Volksschullehramt an der „University of Oulu“ in Finnland abgeschlossen. (cth)