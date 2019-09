Neuer Garten für Fraxner Schüler

Schulgarten beim alten Pfarrhof reaktiviert

Fraxern. In den Garten des malerischen alten Fraxner Pfarrhofs kehrt das Leben zurück. Auf Initiative der Volksschule mit Lehrerin Eva Krahbichler und mit Unterstützung der Gemeinde wurden die Beeten neu bepflanzt. Die Kinder sollen so einen bewussteren Umgang mit Pflanzen und Natur lernen. Die Kinder waren zum Start eifrig bei der Sache, nachdem die Beete hergerichtet wurden, machte man sich an die Aussaat. Spinat, Radieschen, Feldsalat, Mairüble, alles was auch noch in der herbstlichen Jahreszeit wächst wurde angepflanzt. Zur Überraschung der Kinder schaute auch Bürgermeister Steve Mayr vorbei und versprach den Nachwuchsgärtnern nach erfolgter Ernte, ein kleines Erntedankfest, bei dem für die Getränke sorgen wird. CEG