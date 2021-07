Neuer Fotowettbewerb: „Zum Glück… in Rankweil“

Die Marktgemeinde Rankweil eröffnet die zweite Wettbewerbsrunde rund um die schönsten Fotos aus Rankweil. Diesmal lautet das Motto „Zum Glück… in Rankweil“ – auf die Gewinner:innen warten attraktive Preise.

Für die einen ist es der eigene Garten, für die anderen das bunte Treiben am Marktplatz – wiederum andere schätzen an Rankweil die ruhigen Momente in der Natur. Nach dem jüngsten Fotowettbewerb „Lichtblicke“ sucht die Marktgemeinde Rankweil erneut Bilder, die ganz persönliche, kreative, innovative oder künstlerische Glücksmomente in Rankweil zeigen. Die Fotos können bis 31.Jänner 2022 unter www.rankweil.at/zumglueck hochgeladen werden.