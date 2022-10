Neuer Firmensitz Dentaltechniker Amann Girrbach AG

Das Vorarlberger Dentaltechnik-Unternehmen Amann Girrbach AG mit Sitz in Koblach bekommt einen neuen Firmensitz in Mäder.

Die Forschungs- und Produktionshalle auf einem 22.000 Quadratmeter großen Grundstück wird vom Hamburger Projektentwickler Garbe Industrial Real Estate GmbH errichtet, Amann Girrbach wird dort Mieter. Die Fertigstellung sei für Ende 2023 geplant, investiert werden 47 Millionen Euro, so Garbe in einer Aussendung.

Der Neubau, bei dem Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt, umfasst eine Hallenfläche von 14.500 Quadratmetern für Produktion, Logistik und Forschung, dazu kommen 5.300 Quadratmeter für Büros in Form eines Turms. Geplant seien zudem eine Kantine, eine Lehrwerkstatt, eine Tiefgarage und Außenparkplätze, so Jan Dietrich Hempel, CEO des Projektentwicklers, der kürzlich einen langfristigen Baurechtsvertrag für das Grundstück an der L58 geschlossen hat.

Aktivität an einem Standort bündeln

Mit dem neuen Gebäude wolle man den eigenen, hohen Ansprüchen folgen, so Wolfgang Reim, CEO von Amann Girrbach. Das Dentaltechnik-Unternehmen wird in Mäder seine Vorarlberger Aktivitäten - bisher verstreut auf Koblach, Rankweil und Nüziders - an einem Standort bündeln, teilweise werde man auch Bereiche von deutschen Standorten verlagern, so das Unternehmen kürzlich gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten". Damit wolle man für das erwartete Wachstum und die weiter zunehmende Internationalisierung gerüstet sein. Künftig sollen 350 Mitarbeitende in Mäder tätig sein.