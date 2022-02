Neuer Feuerwehr-Stützpunkt für Batschuns

Im Ortsteil Batschuns wurde in den letzten Wochen mit dem Neubau der Feuerwehrremise begonnen.

Nachdem die Neubaupläne dann finalisiert waren und auch die Bezirkshauptmannschaft grünes Licht gab, starteten die Mitglieder der Feuerwehr Zwischenwasser in Eigenleistung zwischen Weihnachten und Neujahr mit der Demontierung der gesamten Inneneinrichtung. Von sämtlichen Decken über die Elektro- und Sanitärinstallationen bis zu den Böden und Fenster wurde das gesamte Gebäude komplett ausgehöhlt. In den letzten Wochen wurde nun, erneut in Eigenleistung von den Mitgliedern der Feuerwehr, der Dachstuhl, sowie das gesamte Mauerwerk und die Betonböden abgebrochen. „Um die Gemeinde bei den aktuell hohen Baukosten etwas zu entlasten, wird die Feuerwehr so viel Eigenleistung wie möglich in das Projekt einbringen“, so Feuerwehr-Kommandant Mathias Natter zum hohen Engagement seines Teams.