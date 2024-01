Neuer FC Trainingscampus nimmt Gestalt an

Am Wiesenrain befindet sich ein hochmodernes Sportgebäude in der finalen Bauphase.

Lustenau „Wir werden unseren neuen Trainingscampus beim diesjährigen Pfingstturnier hier am Wiesenrain eröffnen“, erzählt der Obmann des Fußballvereins FC Lustenau, Julian Regittnig. Das, was dann die FC Spielerinnen und Spieler erwarten wird, übertrifft alles, was sie bis jetzt am Trainingsplatz am Wiesenrain hatten. „Bei uns im Verein freut sich jeder auf das neue Sportgebäude“, so Regittnig. Ausreichend Platz in den Kabinen, Duschen und Sanitäranlagen auf dem neuesten Stand, Mehrzweckräume und die Möglichkeit Videoanalysen der Spiele durchzuführen. Im Erdgeschoss wird es zudem eine Gastronomie geben, bei der sich nicht nur Spieler, Eltern und FC‘ler verweilen können. „Das neue Sportgebäude soll ein Treffpunkt für alle werden“, betont Regittnig.

Zusammenkommen und sich kennenlernen

Ebenerdig sind im neuen Gebäude die Büroräumlichkeiten, die Schiedsrichterkabine, ein Technikraum, die Toiletten sowie der Gastronomiebereich zu finden. Eine große Terrasse lädt die Zuseher zum Verweilen und zum Beobachten der Spiele ein. Einen Stock weiter oben kann sich der Nachwuchs in vier Umkleidekabinen umziehen und auf ihre Trainings und Spiele vorbereiten. Auch dort gibt es eine Terrasse. Im obersten Stockwerk werden die Spieler ab der U18 sowie die Kampfmannschaft ihren Platz in den weiteren vier Umkleidekabinen finden. „Ein zusätzlicher Raum wird von der Physio sowie für die Videoanalysen genutzt“, so der Obmann. Auch die Trainer werden ihren eigenen Rückzugsort haben, um Spieltaktiken aufstellen zu können. Bis dato war das Büro am Wiesenrain ein Baucontainer.

Anforderungen gerecht werden

Der Verein zählt mittlerweile 364 Nachwuchskinder. „Wir sind gewachsen, die Infrastruktur blieb dieselbe. Mit dem neuen Gebäude können wir den Anforderungen gerecht werden“, so Regittnig. Künftig werden die Kinder ab der U10 am Wiesenrain trainieren. Die jüngeren im Holzstadion. Der Obmann fiebert der Eröffnung im Mai entgegen. „Wir können bei Nachwuchstagen zwei Plätze parallel bespielen und an einem Tag alle Turniere durchführen. Kinder und Jugendliche sind dann bei den Spielen alle vereint und lernen sich und deren Eltern kennen.“

Innenausbau kann beginnen