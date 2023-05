Neuer FC BW Feldkirch Trainer wurde präsentiert

FELDKIRCH. Jetzt ist es auch offiziell: Seit mehreren Monaten soll Gerüchten zufolge Oliver Schnellrieder (53) ab der kommenden Meisterschaft 2023/2024 das Traineramt bei Sparkasse FC BW Feldkirch übernehmen. Jetzt kam seitens von BW Feldkirch Sportchef Christian Suppan auch das OK zur Veröffentlichung. Schnellrieder übernimt das Amt des scheidenden Coach Akram Abdalla (47), der die letzten zwei Saisonen im Waldstadion Gisingen das Zepter inne hatte. Abdalla ist mit Feldkirch im Vorjahr als Vorletzter in der Vorarlbergliga in die Landesliga abgestiegen. Allerdings schafften die Blauweißen unter Abdalla auch wieder den sofortigen Wiederaufstieg und die Rückkehr in die Vorarlbergliga. Derzeit liegen die Montfortstädter in der Landesliga auf Platz eins und drei Spieltage vor dem Saisonende ist auch rechnerisch der Aufstieg in trockenen Tüchern.