Neuer Fanshop und ein Kartenvorverkauf

Fanartikel und Eintrittskarten für die FC Dornbirn Heimspiele sind im Modehaus Diem zu erwerben

Erstmals in der 107-jährigen Vereinsgeschichte des FC Mohren Dornbirn, gibt es eine Fanartikel Sonderaktion. Im Modehaus Franz M. Diem in der Dornbirner Marktstraße 66 gibt es einen eigenen Shop und dort kann man die neuen Fanartikel auch erwerben. Ein “Fanpaket” zum Sonderpreis von nur 49,– Euro! Beinhaltet: Ein Fanshirt für Erwachsene, einen Fanschal, ein Cap oder eine Mütze plus einen Schlüsselanhänger.

Samstag, 14. März 2020, Stadion Birkenwiese, 14.30 Uhr, – Live auf Vorarlberg Online und LAOLA1.TV

Im Modehaus Franz M. Diem in der Dornbirner Marktstraße 66, können Karten für das zweite Heimspiel erworben werden.

Auch in der Geschäftsstelle Birkenwiese, am Dienstag und Mittwoch von 16 bis 19 Uhr. Per email: office@fc-dornbirn.at und per Telefon: 05572/26666.