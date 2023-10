Neuer Fachbereich an der PTS Dornbirn

Die Polytechnische Schule Dornbirn bietet ab heuer den Fachbereich „Handwerk Plus“ an.

„Schon seit langem liegt der Fokus der PTS Dornbirn auf der individuellen Berufsfindung mit ergänzender praktischer Ausbildung zur fundierten Orientierung. Mit dem Fachbereich ˏHandwerk Plusˊ wird dieser Ansatz noch weiter ausgebaut“, so Direktor David Olivotto. Eine der bedeutendsten Veränderungen in diesem Zusammenhang ist die Aufstockung des Werkstätten-Unterrichts. Dadurch sind die Schüler und Schülerinnen nun sieben Stunden pro Woche in der Werkstatt, um sich besonders intensiv mit den handwerklichen Techniken und Materialien vertraut zu machen.

Die PTS Dornbirn arbeitet dafür mit Unternehmen aus dem Handwerksbereich zusammen. Diese sind bereit, während des Schuljahrs Workshops anzubieten und interessierte Schüler bei ihren ersten Schritten in der Welt des Handwerks zu unterstützen. „Die Innung der Tischler und Holzgestalter unterstützt den Fachbereich großzügig und stellte bereits zum Schulanfang kostenlos ein Materialpaket für den Holz-Werkstätten-Unterricht zur Verfügung“, sagt Alexander Karu. Die Schule pflegt auch eine Kooperation mit dem MAZ (Maurerausbildungszentrum), wo die Jugendlichen einen fundierten Einblick in den Baubereich bekommen und bei Mauerwerken und Schalungen selbst Hand anlegen können.

Der neue Fachbereich „Handwerk Plus“ kommt bei Schülern, Eltern und Lehrpersonen sehr gut an. „Unglaublich, wie praxisorientiert der in Vorarlberg einzigartige Fachbereich ist. Meine Tochter kann hier mit den Händen Erfahrungen sammeln und ausprobieren, was sie kann und was ihr Freude macht“, meint Markus Schwarzenegger.