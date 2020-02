Neuer Direktor fÃ¼r NMS Altach

Nach rund 14 Jahren als Leiter der Altacher Schule tritt Edgar Natter in den wohlverdienten Ruhestand.

Der bisherige Schulleiter Edgar Natter wird noch bis zum 29. Februar im Dienst sein, bevor er sich in den Ruhestand zurückziehen wird. Natter kam dabei 1980 an die Hauptschule nach Altach und „nach einem Jahr in der Sozialpädagogischen Schule in Schlins kam ich 2005 zurück nach Altach und wurde 2006 Direktor der Schule“, blickt der Pädagoge auf seine Zeit zurück. Natter erinnert sich auch gerne an den Beginn des technischen Schwerpunktes an der Schule und die Tatsache, dass man versucht hat nie stehenzubleiben. „Während meiner Zeit als Direktor wurde aus der Hauptschule auch die Mittelschule“, so der scheidende Direktor Edgar Natter.