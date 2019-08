Neuer Defensivkünstler für die VEU Feldkirch

Von Villach kommt ein starker Verteidiger zu den Montfortstädtern. Ein Spieler ist auf Probe

Bei der Suche nach Verstärkungen für den Defensivbereich ist die VEU Feldkirch mit einem "Rückkehrer" fündig geworden. Der 20-jährige, in Feldkirch geborene Verteidiger Patrick Stückler wechselt vom Villacher SV, wo er zuletzt in der EBYSL und EBEL tätig war, zum Team von Patrice Lefebvre. Stückler absolvierte den Großteil seiner Nachwuchsausbildung in der RB Hockey Akademie in Salzburg und spielte unter anderem auch zwei Saisonen für das U20-Team des EV Zug. Vom U20-Team der Innsbrucker Haie kommt der ebenfalls 20-jährige Stürmer Tobias Fender zum Try-out. Er wird in den nächsten Tagen versuchen, sich für das AHL-Team der VEU zu empfehlen.