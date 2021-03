Neuer Coach für die Indians

Marin Pschorr ist die erste weibliche Trainerin in der Bundesliga-Baseball-Geschichte.

Dornbirn. In Zeiten wie diesen ist in vielen Lebensbereichen Flexibilität und Kreativität gefragt – so auch beim Baseballverein der Dornbirn Indians. Nachdem aufgrund der Pandemie keiner der beiden designierten Coaches zu den Indians stoßen konnte, begannen die Verantwortlichen sich Gedanken über die Besetzung dieser wichtigen Position zu machen. Es dauert nicht lange, bis der Name Marin Pschorr ins Spiel kam. Die US-Amerikanerin hat zwar nur wenig Baseball-Erfahrung, dass dies aber kein Hindernis ist, zeigen die beiden Landsfrauen Alyssa Nakken und Bianca Smith. Sie haben beide wie Pschorr eine Softball-Vergangenheit und arbeiten nun als Coaches für Major League Baseball-Teams.

Nach dem Ende ihrer College-Karriere verbrachte die Amerikanerin zwei Saisonen in Vorarlberg mit den Dornbirn Sharx. Anschließend startete sie ihre berufliche Karriere und arbeitete als „Medien-Plannerin“ in Los Angeles und war sieben Jahre Assistant-Coach an der University of Redlands. Zurück in Österreich übernahm Pschorr 2013 erstmals die Sharx und holte sich im selben Jahr gleich die Österreichische Staatsmeisterschaft. Nach nur einer Saison beendete sie aber bereits ihre Coaching-Karriere, um sich auf ihre beruflichen Aufgaben bei der Sportmarketingfirma WWP zu konzentrieren. Nun kam es aber überraschend zur Rückkehr. „Meine Aufgabe als Co-Account Director von ABB in der Formula E lässt die Coaching-Tätigkeit bei den Indians aufgrund der weltweit eingeschränkten Reisemöglichkeiten und Sicherheitsbestimmungen derzeit zu und ich bin stolz, nicht nur der erste weibliche Headcoach einer Indians-Kampfmannschaft, sondern auch in der gesamten Baseball-Bundesligageschichte zu sein“, so Pschorr.