Neuer Caruso-Carsharing-Standort in Götzis

Gelegentlich kann das Auto ja sehr praktisch sein. Doch die hohen Fixkosten müssen nicht sein. Eine attraktive Alternative sind Carsharing-Angebote.

Immer mehr VorarlbergerInnen verzichten bewusst auf ein (Zweit-)Auto und nehmen Caruso Carsharing in Anspruch. Carsharing (= Auto teilen) funktioniert nicht nur in Großstädten, sondern auch im Ländle hervorragend: Das entsprechende Auto im gewünschten Zeitraum reservieren, mit der persönlichen Chipkarte öffnen, losfahren und am Ende der Reservierung wieder an den Standort zurückstellen. Die Fahrzeugflotte von Caruso wird ständig erweitert und so steht ab sofort ein Renault ZOE beim Rathaus-Parkplatz der Marktgemeinde Götzis zur Verfügung.