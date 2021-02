Neuer Brunnen für sagenumwobene Quelle

Der Heilig-Kreuz Brunnen in Muntlix wird erneuert

Zwischenwasser. Laut der Legende soll im Jahr 1233 das wundertätige, silberne Kreuz, welches heute über dem Altar der Basilika Rankweil thront, am Frödischufer in Muntlix angeschwemmt worden sein. Schon bald entbrannte ein Streit um den Fund, die Gemeinden Muntlix, Sulz und Rankweil beanspruchten ihn jeweils für ihr Gotteshaus. Weiters wird erzählt, dass in Folge der heilige Petrus erschien und dieser erteilte den Rat, den Fund in einen Karren zu legen, zwei Ochsen anzuspannen und dort, wo diese zum Stehen kommen, sollte das Kreuz aufgestellt werden. Die Ochsen zogen los und blieben erst auf dem Rankweiler Liebfrauenberg stehen. Soweit die Legende, aus der zwei Fakten aber übriggeblieben sind: Das Kreuz steht immer noch in Rankweil und am Fundort sprudelt eine zuverlässige Wasserquelle – laut Überlieferungen soll sie noch nie ausgetrocknet sein -, die bereits seit langer Zeit von den Bewohnern von Muntlix gefasst wurde und für die auch im Zentrum des Ortes ein Brunnen errichtet wurde: Der Heilig-Kreuz Brunnen. Dem Quellwasser wird eine heilende Wirkung nachgesagt und viele Menschen kommen von weit her und füllen ihre Flaschen ab, darüber hinaus ist der Brunnen eine beliebte Anlaufstelle für durstige Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer.