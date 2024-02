Neuer Bregenz Trainer und Spieler hoffen gegen Vienna auf einen geglückten Einstand

Die Bodenseestädter treffen im Nachtragsspiel auswärts auf den ältesten Fußballklub Österreichs.

Der Liveticker vom Spiel Vienna vs SW Bregenz

First Vienna – SW Bregenz Samstag

Bei den Döblingern gibt der ehemalige Altach Stürmer Noah Bischof sein Debüt und auch der Dornbirner Anes Omerovic dürfte bei der Vienna in der Startelf stehen. Mader hat in seinem ersten Pflichtspiel mit den Bodenseestädtern die Qual der Wahl. Varianten und Optionen gibt es auf allen Positionen genug. Lukas Brückler will sein Torkonto erhöhen. Mit Murat Satin (zum GAK), Gabryel Monteiro (Dornbirn) und Joao Luiz Soares Alves (BW Linz) kann Mader auf ein starkes Trio nicht mehr zurückgreifen. Ein Punkt wäre für Bregenz schon zufriedenstellend, das Hinspiel gewann der Zweitliganeuling aus der Vorarlberger Landeshauptstadt mit 2:1.