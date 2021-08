Neuer Bahnhof Altach: Modern und barrierefrei

Der in die Jahre gekommene Bahnhof in Altach wurde nach rund 35 Jahren modernisiert. Am Mittwoch wurde er offiziell eröffnet.

Vor rund 35 Jahren wurde die ÖBB-Haltestelle in Altach erneuert. Der Bahnhof war in die Jahre gekommen und nur teilweise überdacht. Im Frühjahr 2020 haben die ÖBB mit dem Umbau begonnen. In den letzten beiden Jahren wurde die Haltestelle zu einer leistungsfähigen Mobilitätsdrehscheibe umgebaut, die allen Ansprüchen eines bedarfsorientierten und zukunftsweisenden Nahverkehrs gerecht wird. Am Mittwoch wurde der Bahnhof offiziell eröffnet.

11 Millionen Euro investiert

ÖBB, Land Vorarlberg und die Gemeinde haben gemeinsam rund 11 Millionen Euro in das Projekt investiert. Zahlreiche Verbesserungen wurden umgesetzt, um den Komfort und die Attraktivität für die Kunden zu steigern. Neue Personenlifte, barrierefreie, witterungsgeschützte Bahnsteige, kurze Wege zwischen Bus und Bahn sowie ein ansprechendes Umfeld mit Vorplatz, neuer Bushaltestelle, Bike+Ride-Anlage und einer kundenfreundlichen Personenunterführung laden zum Umstieg auf die umweltfreundliche Bahn ein. Als vorgezogene Maßnahme wurden die Bahnsteige bereits 2019 auf 220 m verlängert und bieten seit 2019 ausreichend Platz für die Züge des Nahverkehrs.

Bürgermeister Giesinger, Landesrat Rauch und Hubert Hager (ÖBB-Infrastruktur). Bild: VOL.AT/Mayer

Barrierefrei und Radfahrer-freundlich

Barrierefreiheit durch zwei neuen Liftanlagen, ein taktiles Leitsystem und die kurzen Wegstrecken machen die Anbindung zwischen Bus und Bahn besonders angenehm. 270 Abstellflächen stehen für die Radfahrer zur Verfügung und die Vorbereitung für weitere 80 Fahrradboxen wurden getroffen, zudem wurden 11 neue Abstellplätze für einspurige Kraftfahrzeuge geschaffen. Der neue Vorplatz der Haltestelle liegt in einer Begegnungszone, das Tempolimit liegt bei 20 km/h. Bei der Modernisierung der Haltestelle wurde viel Wert auf Begrünungen mit einheimischen Pflanzen, die einen wichtigen Lebensraum für Insekten und Spinnen bieten, gelegt. In Kooperation mit der Gemeinde wurde im Zeichen eines nachhaltigen Fußabdruckes eine Blumenwiese entlang des Bahnsteiges verwirklicht.

Am neuen Bahnhof gibt es genügend Fahrradabstellplätze. Bild: VOL.AT/Mayer

"Ein richtiges Schmuckstück"

Die modernisierte Haltestelle stellt einen Mehrwert für den Vorarlberger Nahverkehr dar. "Die kontinuierlichen Investitionen in die heimische Bahninfrastruktur tragen mit dazu bei, das hohe Niveau im Vorarlberger ÖPNV-Angebot auf Dauer abzusichern. Und das ist gut so – denn die Schiene stellt das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in Vorarlberg dar", erklärt Mobilitätslandesrat Johannes Rauch. "Die ÖBB verbessern laufend das Mobilitätsangebot für die Bahnkunden, um den Umstieg auf die umweltfreundliche Bahn noch attraktiver zu machen", meint Geschäftsbereichsleiter Hubert Hager von der ÖBB-Infrastruktur. Auch Bürgermeister Markus Giesinger freut sich über den Umbau: "Die neue ÖBB Haltestelle ist ein richtiges Schmuckstück geworden", erklärt er. "Es freut mich, dass wir die Gäste aus nah und fern zukünftig in einem offenen und einladenden Ambiente begrüßen dürfen."