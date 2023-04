Neuer Badesee in Dornbirn – Untersuchungen laufen

Nach den ersten Schürfschlitzen im vergangenen Jahr bei zwei möglichen Standorten für einen neuen Badesee erfolgte vergangene Woche im Bereich Möckle/Werben ein Probeaushub.

Versuchssee wird im Sommer überprüft

Vergleichbar mit Jannersee

Naherholungsgebiet, Familien- und Freizeitangebot und Naturoase; das soll der geplante neue Badesee in Dornbirn alles bieten. "Mit diesem Projekt wollen wir für die Dornbirner:innen ein neues und gut erreichbares Naherholungsgebiet anbieten und gleichzeitig einen neuen Naturraum schaffen", stellt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann fest. Als Standort ist die ehemalige Schlaufe der Dornbirner Ache im Bereich Möckle/Werben aufgrund der Bodenverhältnisse und des Grundwasserspiegels ideal. "Wir planen mit einer Wasseroberfläche von rund 25.000 m2. Das wäre mit dem Jannersee in Lauterach vergleichbar", ergänzt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. "Die genauen Untersuchungen sollten bis zum Herbst abgeschlossen sein und als Grundlage für die Einreichplanung dienen", ergänzt Tiefbaustadtrat Markus Fäßler. Umgesetzt werden könnte ein solches Projekt in rund zwei Jahren.