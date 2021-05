Neuer Ausbildungszweig an der HTL Dornbirn

Ab Herbst wird an der HTL Dornbirn im neuen Kolleg "IT begreifbar" gemacht.

Das Kolleg IT+ soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Dornbirn. Das Kolleg IT+ an der HTL Dornbirn richtet sich an Interessierte mit Reifeprüfung, die ein Plus an IT Know-how, Datensystemtechnik und IT-Projektmanagement erlernen wollen.

In vier Semestern in Fern- und Präsenzlehre wird eine umfassende praktische und fundierte fachtheoretische Ausbildung geboten und die Absolventen können nach Abschluss mit Diplomprüfung in Berufsfeldern wie Softwareentwicklung, IT- Projektmanagement, Netzwerkadministration, Systemadministration, Cloud Service und IT Security arbeiten.

Norbert Lenz, Abteilungsvorstand der Betriebsinformatik, präzisiert dazu: „Die IT Branche ist einer der wichtigsten Impulsgeber für die Wirtschaft. Keine andere Branche erzielt eine so hohe Wertschöpfung über ein so breites Spektrum an Wirtschaftszweigen wie sie. Der Mangel an Fachkräften in der Informationstechnologie ist so hoch wie in kaum einem anderen Wirtschaftszweig.“ Daher hat die HTL Dornbirn beschlossen dabei zu helfen, Unternehmen qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung zu stellen und Interessierte auf dem Weg in die Berufstätigkeit als IT-Fachkraft in der Wirtschaft/Industrie zu unterstützen.

Technik begreifen

Was beinhaltet die Ausbildung? „Programmieren und Software Engineering sind essentiell. Es beginnt mit einfachen und strukturierten Programmiersprachen und endet in der Realisierung von komplexen Apps und Codes. Das Computerpraktikum ermöglicht den Blick in das Innenleben der Computer und deren Schnittstellen. Hier wird Technik begreifbar“, erklärt Lenz.

Grundlage jeder smarten Anwendung sind komplexe Datenbanken und Informationssysteme. Die Konzeption, die Einrichtung und das Management von sicheren Netzwerken sind ein Grundpfeiler der IT-Ausbildung – genauso wie Projektmanagement und die Anwendung von klassischen und agilen Prozessen, die in echten Praxisprojekten umgesetzt werden. IT verbindet unseren Alltag: das Auto mit dem Smartphone, die Heizung mit der App oder den Puls mit der Smartwatch.

„Als berufsbildende Schule lebt die HTL Dornbirn Kompetenzorientierung, lebenslanges Lernen, digitale Transformation und Industrie 4.0 – und so gibt es ab Herbst 2021 das Kolleg IT+“, betont HTL-Direktor Michael Grünwald.