Neuer Auftritt von Eliteliga-Klub SC Göfis

Die Oberländer haben eine neue Homepage erstellt.

Der Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis hat kürzlich sein neues Heim im Internet bezogen, während auch am neuen Clubheim am Sportplatz Göfis-Hofen eifrig gebaut wird. Der Fußballverein wurde 1933 gegründet und spielt derzeit in der VN.at-Eliteliga Vorarlberg.

Dass eine professionelle Website dank innovativer Modelle nicht zwingend teuer sein muss, betont die Agentur. In einer Zeit, in der die Wirtschaft ohnehin angespannt ist, müssen Sportorganisationen gezielter haushalten denn je. Innovative Lösungen können dabei helfen, effizienter zu arbeiten und Einsparpotenziale zu identifizieren, ohne dabei an Qualität einzubüßen. "Unser Ziel ist es, in jedem Projekt, gemeinsam mit unseren Kunden, neues Einnahmenpotenzial zu generieren", sagt Christian Dreier, Geschäftsführer von cd mediateam.