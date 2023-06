Die Hypo Vorarlberg Bank hat in ihrer Hauptversammlung am Mittwoch eine Neubesetzung des Aufsichtsrates vorgenommen.

Mit Karl Manfred Lochner und Dr. Petra Winder wurden zwei neue Mitglieder in das Kontrollgremium der Hypo Vorarlberg gewählt.

Die beiden neuen Aufsichtsratsmitglieder bringen langjährige Branchenerfahrung mit: Karl Manfred Lochner (61) ist seit 2012 Mitglied des Vorstandes der LBBW und verantwortet die Geschäftsbereiche Corporate Banking / Corporate Finance. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Mit Dr. Petra Winder (49) zieht eine weitere Frau in den Aufsichtsrat der Bank ein. Die neue Aufsichtsrätin ist Juristin und war seit 2008 im Bereich Private Banking und Vermögensverwaltung tätig. Petra Winder ist Mutter zweier Kinder und wohnt in Bregenz.

Konstanz im Aufsichtsrat

Die Mandate von Michael Horn, der als Stv. Vorstandsvorsitzender der Landesbank Baden Württemberg (LBBW) bereits 2020 in den Ruhestand getreten ist sowie von Rechtsanwalt Mag. Nicolas Stieger sind Ende Mai 2023 regulär ausgelaufen.

Stabile Entwicklung der Bank

"Ich bedanke mich bei Michael Horn sowie Nicolas Stieger für ihre jahrelange Tätigkeit und ihr Engagement im Aufsichtsrat der Hypo Vorarlberg und wünsche Karl Manfred Lochner sowie Petra Winder alles Gute für ihre neue Aufgabe. Ich freue mich, dass die beiden neuen Mitglieder langjährige Erfahrung in der Finanzbranche mitbringen und mit Petra Winder eine weitere Frau in das Gremium einzieht. Ein breit aufgestellter Aufsichtsrat ist wesentlich für eine nachhaltige, zukunftsgerichtete und weiterhin stabile Entwicklung der Bank", so Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Jodok Simma.