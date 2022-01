Neuer Anlauf für Rollstuhl-Basketballturnier

Das legendäre Sportevent des RC ENJO Vorarlberg muss in den Herbst verschoben werden.

Altach . Das traditionelle Rollstuhl-Basketballturnier in Altach zählt schon seit über 40 Jahren zu einem fixen Programmpunkt im Veranstaltungskalender am Kummenberg und über die Gemeindegrenzen hinaus. Die 43. Auflage der beliebten Veranstaltung läßt allerdings weiterhin auf sich warten.

Zwar war das 43. Internationale MOHREN Rollstuhl-Basketballturnier bereits für Ende März geplant, doch aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation muss das Event erneut verschoben werden. Dabei halten die Organisatoren rund um RC ENJO Vorarlberg Ehrenpräsident Hubert Kilga aber auch nach zwei Jahren Corona-Zwangspause an den Vorbereitungen für das 43. Rollstuhl-Basketballturnier in diesem Jahr fest und so wartet das Veranstaltungszentrum KOM in Altach vom 9.bis 11. September 2022 auf die langersehnte Fortsetzung des legendären Rollstuhlsport-Event. MIMA