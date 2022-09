Neuer AK-Präsident und Krisenmodus

Bernhard Heinzle (Präsident Arbeiterkammer Vorarlberg) und Michael Bernhard (Abgeordneter zum Nationalrat) sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

An der Spitze der Vorarlberger Arbeiterkammer (AK) kommt es zu einem Wechsel. Bei einer Pressekonferenz am Freitag in Feldkirch kündigte der langjährige AK-Präsident Hubert Hämmerle seinen Rückzug an. Zum Nachfolger des 61-Jährigen wurde Bernhard Heinzle, bisher Vizepräsident, designiert. Mit Bernhard Heinzle spricht VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch am Freitag in "Vorarlberg LIVE" über die Schwerpunkte, die er in seiner Arbeit als neuer AK-Präsident setzen will. Darunter: Leistbares Wohnen, die Teuerung und der Fachkräftemangel.