Neuer 20-Millionen-Euro-Standort in Bürs: Bauarbeiten am neuen Beckhoff Standort sind gestartet

Expansion, um die steigende Nachfrage zu decken

Beckhoff Automation, bekannt für seine Innovationen in der Automatisierungstechnik, verzeichnet ein dynamisches Wachstum. Um diesem Wachstum gerecht zu werden, investiert das Unternehmen 20 Millionen Euro in einen neuen Standort in Bürs. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenden Expansionsstrategie, die auch die Erweiterung der bestehenden Produktionskapazitäten in Vorarlberg und Umgebung umfasst. Hans Beckhoff, der geschäftsführende Inhaber, betont die Bedeutung der Expansion, um die steigende Nachfrage weltweit zu decken.