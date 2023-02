Neue Zahnarztpraxis in Altach

Zurück in die Heimat

Die ehemalige Zahnarztpraxis von Dr. Marietta Meirer in der Altacher Rheinstraße 2 bekommt einen neuen Inhaber. Johannes Mayer wird in der Praxis ab 1. März Patienten behandeln. Mayer war nach seinem Studium in München und Nürnberg tätig und kommt nun in seine Heimat zurück.